В Улан-Удэ разыграли кубок по хоккею

Общество, Фото: пресс-служба ледовой арены «IceМетр»

Победителем стали игроки «Дорожника»



В столице Бурятии в минувшие выходные состоялся финал турнира по хоккею с шайбой кубок «IceМетр». Всего за время соревнований было проведено 16 игр.



В упорной борьбе хоккейный клуб «Дорожник» стала победителем турнира и обладателем переходящего кубка. Любительский хоккейный клуб «Онохой» занял почётное второе место. Третье место взяла «Сарма». Четвёртыми стали хоккеисты «Ирбиса», сообщает пресс-служба ледовой арены «IceМетр».



Напомним, первый турнир по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд стартовал 18 апреля. За кубок боролись спортсмены из Улан-Удэ, Заиграевского и Кабанского районов.

