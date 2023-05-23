Победителем стали игроки «Дорожника»
В столице Бурятии в минувшие выходные состоялся финал турнира по хоккею с шайбой кубок «IceМетр». Всего за время соревнований было проведено 16 игр.
В упорной борьбе хоккейный клуб «Дорожник» стала победителем турнира и обладателем переходящего кубка. Любительский хоккейный клуб «Онохой» занял почётное второе место. Третье место взяла «Сарма». Четвёртыми стали хоккеисты «Ирбиса», сообщает пресс-служба ледовой арены «IceМетр».
Напомним, первый турнир по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд стартовал 18 апреля. За кубок боролись спортсмены из Улан-Удэ, Заиграевского и Кабанского районов.
В Улан-Удэ разыграли кубок по хоккею
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