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В Улан-Удэ шаманы открыли «Небесные врата»

В Улан-Удэ шаманы открыли «Небесные врата»
Общество,  Фото:шаманский центр «Тэнгэри»
В столице Бурятии состоялся весенний тайлган

21 мая в Улан-Удэ прошёл весенний тайлган «Открытие небесных врат». Молебен провели в шаманском центре «Тэнгэри».

- Согласно устоявшимся канонам, именно в это время, когда зеленеет трава и начинает куковать кукушка, божества и природа просыпаются после зимней спячки. Это знаменует начало периода, когда начинается проведение обрядов почитания рода: «Угай xүндэ», тайлганов и обрядов посвящения, - пояснили в центре.

Традиционно божествам преподнесли рощу берёз. На молебне 43 шамана и шаманки помолились за благополучие населения в летний период, а также выразили благодарность за защиту и поддержку в зимнее время.

- Верховные божества тенгрианского пантеона Бурхан Сагаан Гарбал (Божественное Белое Начало) и Буха Ноён Баабай (Предводитель 13 Северных Хатов) пожелали счастья и процветания населению, а также даровали покровительство. Шаманы и верующие преподнесли в дар синие хадаки, - сообщили в «Тэнгэри».
Улан-Удэ шаманы Бурятия тайлган

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