Жителям Улан-Удэ предложили два дизайн-проекта сквера «Радуга»

Осталось около двух недель до конца рейтингового голосования по выбору объектов для благоустройства в Улан-Удэ в 2024 году. На выбор горожанам представлены два пространства – территория, прилегающая к Мемориалу Победы, и сквер «Радуга».
В случае, если в голосовании победит последним, решать, каким он будет, будут из двух вариантов.
Оба дизайн-проекта благоустройства сквера сохраняют изначальную концепцию сквера - детский парк отдыха. Также остаётся существующее планировочное решение сквера. Кроме того, в двух проектах запланировано обязательное устройство зон тихого и активного отдыха и размещение объектов быстрого питания
Ключевое различие двух дизайн-проектов касается уникальных мозаичных скульптур, которые установлены в сквере. Первый вариант предполагает сохранение скульптур и существующего фонтана, а также устройство световой инсталляции в виде арок, использование ярких цветных покрытий по всей территории сквера.
Второй вариант предусматривает полный снос мозаичных скульптур и устройство нового сухого фонтана. Также планируется размещение световой инсталляции «Радуга» и использование экологичных цветных мягких покрытий.
Голосование продлится до 31 мая на платформе https://03.gorodsreda.ru/ с авторизацией на «Госуслугах». Принять участие в голосовании могут все горожане старше 14 лет.