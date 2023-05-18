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Жителям Улан-Удэ предложили два дизайн-проекта сквера «Радуга»

Жителям Улан-Удэ предложили два дизайн-проекта сквера «Радуга»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Там могут избавиться от знаменитых мозаичных скульптур

Осталось около двух недель до конца рейтингового голосования по выбору объектов для благоустройства в Улан-Удэ в 2024 году. На выбор горожанам представлены два пространства – территория, прилегающая к Мемориалу Победы, и сквер «Радуга».

В случае, если в голосовании победит последним, решать, каким он будет, будут из двух вариантов.

Оба дизайн-проекта благоустройства сквера сохраняют изначальную концепцию сквера - детский парк отдыха. Также остаётся существующее планировочное решение сквера. Кроме того, в двух проектах запланировано обязательное устройство зон тихого и активного отдыха и размещение объектов быстрого питания

Ключевое различие двух дизайн-проектов касается уникальных мозаичных скульптур, которые установлены в сквере. Первый вариант предполагает сохранение скульптур и существующего фонтана, а также устройство световой инсталляции в виде арок, использование ярких цветных покрытий по всей территории сквера.



Второй вариант предусматривает полный снос мозаичных скульптур и устройство нового сухого фонтана. Также планируется размещение световой инсталляции «Радуга» и использование экологичных цветных мягких покрытий.


Голосование продлится до 31 мая на платформе https://03.gorodsreda.ru/ с авторизацией на «Госуслугах». Принять участие в голосовании могут все горожане старше 14 лет.

благоустройство сквер

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