В Бурятии вернули на место угрожавший людям символ СССР

Зимой жители Тункинского района Бурятии «потеряли» памятник в виде серпа и молота. Он много лет стоял в селе Кырен, недалеко от центральной площади, но в декабре вдруг куда-то исчез. Люди забили тревогу.
Как выяснилось, символ советской эпохи просто решили обновить и по согласованию с Тункинским отделением КПРФ демонтировали его и перенесли в цех компании «Дархан». Глава села Людмила Абдрахманова сообщила: он займёт прежнее место сразу после реконструкции – весной 2023-го.
А на днях в группе «Тунка-инфо.24/7» опубликовали фото с уже обновлённой конструкцией. В сельской администрации отметили, что памятник восстановили к 1 мая, как и обещали ранее – как раз в рамках 100-летия района.
На его обновление потребовалось четыре с лишним месяца. «Серп и молот» находился в аварийном состоянии и, как заявляли власти, представлял «реальную угрозу жизни и здоровью населения ввиду крена и раскачивания на ветру»/