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В Бурятии совершат обряд поклонения хозяевам Байкала

В Бурятии совершат обряд поклонения хозяевам Байкала
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Верующие принесут подношения Лусууд ханам

15 апреля в Бурятии состоится апрельский молебен «Байгал далайн найман Лусуудай тахилга» («Подношение 8 Лусууд ханам священного озера Байкал»). Местом проведения обряда станет Байкальский дацан в селе Дулан Кабанского района. Начало молебна в 10:00.

Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, в буддизме важную роль играет подношение и поклонение Лусууд ханам, которое влечёт за собой правильное отношение к воде, очищает карму, устраняет опасности, преграды и болезни. Для подношения верующим необходимо привезти молоко красной коровы или белой козы, кефир, фрукты и сладости, цветы.

- Лусууд – это божества водной стихии. На санскрите их называют «Наги». Обитают они, согласно легенде, глубоко под землёй и правят водной стихией Вселенной. По преданию, они делятся на 8 государств и имеют соответственно 8 правителей. Есть мирские Лусууды и не мирские Лусууды, - пояснили в Сангхе. - Буддизм считает, что мирские наги способны насылать болезни, напасти, град, наводнения, засуху и т.д. Поэтому нельзя плевать в воду и сбрасывать мусор, нельзя мочиться, стирать и мыться в водоёмах, используя бытовую химию. Нельзя рубить лес на берегах и аршанах. Особенно страшно гневаются мирские наги, если в воду пролить, даже просто капнуть кровь. Немаловажным является соблюдение меры в питье.

Существует специальный календарь, в котором расписаны все дни, когда можно, а когда нельзя обращаться к нагам. Нельзя употреблять в пищу до ритуала и приносить на молебен мясные, рыбные продукты, яйца, лук, чеснок и перец. Нельзя курить и приходить выпившим. В качестве главного подношения изготавливается «торма» (балим) в форме змей и чашечки для молока со специальным лекарством.
буддизм Байкал Кабанский район Бурятия Сангха молебен

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