Мероприятие пройдёт в начале лета на аэродроме Каштак
Фестиваль воздушных змеев пройдёт на аэродроме Каштак в Чите 3 июня. Желающие поучаствовать в нём могут зарегистрироваться как заранее, так и в день соревнований.
На территории от ограждения аэродрома до взлётной полосы будут организованы 2-3 площадки, куда участники будут приглашаться по номинациям. Около конкурсных площадок сделают зону с едой и напитками.
Победитель конкурса получит умную колонку, сообщает министерство культуры Забайкалья со ссылкой на организаторов праздника.
Возрастное ограничение: 0+.
Чита примет фестиваль воздушных змеев
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