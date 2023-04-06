Чита примет фестиваль воздушных змеев

Мероприятие пройдёт в начале лета на аэродроме Каштак



Фестиваль воздушных змеев пройдёт на аэродроме Каштак в Чите 3 июня. Желающие поучаствовать в нём могут зарегистрироваться как заранее, так и в день соревнований.



На территории от ограждения аэродрома до взлётной полосы будут организованы 2-3 площадки, куда участники будут приглашаться по номинациям. Около конкурсных площадок сделают зону с едой и напитками.



Победитель конкурса получит умную колонку, сообщает министерство культуры Забайкалья со ссылкой на организаторов праздника.



Возрастное ограничение: 0+.

