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В Монголии начали подготовку к «Алтаргане»

В Монголии начали подготовку к «Алтаргане»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Всебурятский фестиваль состоится в аймаке Булган в следующем году

Международный бурятский фестиваль «Алтаргана» в следующем году пройдёт в монгольском аймаке Булган. В 2022 году 40 представителей аймака в области искусства и спорта приняли участие в международном фестивале в Агинском Бурятском округе и получили право на его проведение в 2024 году.

В связи с этим по решению администрации Булгана создана рабочая группа по организации «Алтарганы» под руководством главы аймака. На днях состоялось первое заседание рабочей группы, где был обсуждён общий дизайн логотипа, который будет использоваться в рамках фестиваля, состав рабочей подгруппы и комитета и план подготовки к празднику. В дальнейшем собрание рабочей группы будет проводиться ежемесячно. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия Алтаргана фестиваль

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