Следующую «Алтаргану» примет Монголия

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Фестиваль состоится в 2024 году в Булганском аймаке



Сегодня, 23 июля, организационный комитет XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» провёл финальное заседание в Агинском Бурятском округе, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



Единственным вопросом на заседании стало обсуждение места проведения следующего фестиваля. Следующим хозяином «Алтарганы» в 2024 году станет Булганский аймак Монголии. Передача флага «Алтарганы» состоится 24 июля в 20:00 на закрытии фестиваля.



Напомним, что торжественное открытие фестиваля «Алтаргана» состоится сегодня в 17:00 на центральном стадионе посёлка Агинское. Также будут работать выставки, пройдут концерты, показательные выступления, спортивные состязания, народные гулянья и множество других мероприятий.



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