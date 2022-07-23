Фестиваль состоится в 2024 году в Булганском аймаке
Сегодня, 23 июля, организационный комитет XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» провёл финальное заседание в Агинском Бурятском округе, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Единственным вопросом на заседании стало обсуждение места проведения следующего фестиваля. Следующим хозяином «Алтарганы» в 2024 году станет Булганский аймак Монголии. Передача флага «Алтарганы» состоится 24 июля в 20:00 на закрытии фестиваля.
Напомним, что торжественное открытие фестиваля «Алтаргана» состоится сегодня в 17:00 на центральном стадионе посёлка Агинское. Также будут работать выставки, пройдут концерты, показательные выступления, спортивные состязания, народные гулянья и множество других мероприятий.
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Следующую «Алтаргану» примет Монголия
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