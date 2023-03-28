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В Бурятии наградили театральных деятелей

В Бурятии наградили театральных деятелей
Общество,  Фото:пресс-служба БГАТОиБ
В Улан-Удэ отметили Международный день театра

26 марта в столице Бурятии прошла шоу-программа «Браво- 2023» в честь Международного дня театра. Все ведущие театральные коллективы республики собрались на сцене Бурятского театра оперы и балета, чтобы отпраздновать профессиональный праздник. По традиции каждый театр представил свои номера: монологи и отрывки из спектаклей, оперные арии и балетные «па», шуточные сценки и не только.

В этом году празднование Дня театра прошло под эгидой столетия республики и 75-летия БРО «Союз театральных деятелей». Также были подведены итоги 2022 года и отмечены лучшие театральные люди Бурятии.

Как сообщает пресс-служба театра оперы и балета, по результатам республиканского конкурса победителями премии «Браво -2023» стали:
— в номинации «Лучшая женская роль второго плана» — Софья Гущина, актриса молодёжного художественного театра, заслуженная артистка Республики Бурятия, за роль Бабы-Яги в спектакле «Сон в зимнюю ночь» (0+) по мотивам русских народных сказок;
— в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» — Булыт Раднаев, солист Бурятского театра оперы и балета, народный артист Республики Бурятия, за партию Тибальда в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта» (6+);
— в номинации «Лучшая женская роль» -Мила БарановскаЯ, актриса Русского драматического театра, за роль Клеопатры Львовны Мамаевой в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» (12+) по пьесе Островского;
— в номинации «Лучшая мужская роль» — Биликто Дамбаев, актёр Бурятского драматического театра, народный артист Республики Бурятия, за роль Сарафанова в спектакле «Ууган хубуун» (16+) по пьесе А. Вампилова;
— в номинации «Лучшая оперная партия» — Александр Хандажапов, солист Бурятского театра оперы и балета, за партию Грязного в опере Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» (12+);
— в номинации «Лучшая балетная партия» — Баир Жамбалов, солист балета Бурятского театра оперы и балета, народный артист Республики Бурятия, за партию «Ромео» в балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» (6+);
— в номинации «Лучшая работа режиссёра» — Саян Жамбалов, художественный руководитель Бурятского драматического театра за спектакль «Ууган хубуун» (16+) по пьесе А. Вампилова;
— в номинации «Лучшая работа художника» — Алексей Амбаев, главный художник Бурятского театра оперы и балета за балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» (6+);
— в номинации «Служитель театра» — Анатолий Верещагин, заведующий декорационным цехом Государственного Бурятского театра драмы.

Лучшим спектаклем по мнению экспертного совета СТД стал спектакль «Ууган хубуун» (16+) по пьесе А. Вампилова Бурятского драматического театра.

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