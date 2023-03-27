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С улиц Улан-Удэ усиленно убирают смёт

С улиц Улан-Удэ усиленно убирают смёт
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Песок и мусор вывозят с дорог на самосвалах

В столице Бурятии по поручению мэра города Игоря Шутенкова усилили работу по уборке смёта с улиц. Ежедневно для этого привлекают 40 единиц спецтехники. Дороги приводят в порядок 120 сотрудников комбината по благоустройству (КБУ).

За три недели коммунальщики вывезли 2200 кубометров песка и мусора – это порядка 202 КамАЗов. С осени на подсыпку дорог ушло 32 тысячи тонн песчано-гравийной смеси, или почти 10 железнодорожных составов.



- Мы начали очищать город от смёта 6 марта. За это время в Улан-Удэ несколько раз прошёл снег, и улицы снова подсыпали песком, – отметил директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин. – Уборка ведётся ручным и механизированным способом с помощью подметально-уборочных машин – ПУМа и Scandia 2W, а также тракторов-щёток.

Там, где мусора и песка очень много, эту работу приходится делать в несколько этапов. Сначала тракторы-щётки подметают их к прибордюрной части дорог, а с шести утра уборщики заканчивают собирать смёт и загружают его в самосвалы с помощью погрузчиков.

уборка дороги трудоустройство

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