С улиц Улан-Удэ усиленно убирают смёт

- Мы начали очищать город от смёта 6 марта. За это время в Улан-Удэ несколько раз прошёл снег, и улицы снова подсыпали песком, – отметил директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин. – Уборка ведётся ручным и механизированным способом с помощью подметально-уборочных машин – ПУМа и Scandia 2W, а также тракторов-щёток.Там, где мусора и песка очень много, эту работу приходится делать в несколько этапов. Сначала тракторы-щётки подметают их к прибордюрной части дорог, а с шести утра уборщики заканчивают собирать смёт и загружают его в самосвалы с помощью погрузчиков.