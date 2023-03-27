С начало года обследовали 100 человек, из которых только один был здоров
В Бичурской центральной районной больнице в Бурятии обновили эндоскопический кабинет поликлиники. С начала 2023 года жители района обследуются на все заболевания ЖКТ и органов дыхания.
Новое оборудование для эндоскопического кабинета поступило в поликлинику Бичурской больницы в 2022 году.
Бичурская больница получила два современных фиброскопа: для исследования ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) и дыхательных путей.
- Ежедневно врач и медсестра эндоскопического кабинета принимают шесть-семь пациентов. С начала 2023 года было принято 100 человек. Надо отметить, что среди них только одному из них было вынесено заключение «Здоров». Это говорит о высоком уровне заболеваемости ЖКТ и органов дыхания у населения Бичурского района, - отметили в минздраве Бурятии.
В этом году в центральные районные больницы и городские поликлиники поступят ещё 582 единицы нового оборудования. Обновление оборудования в больницах Бурятии проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В районной больнице в Бурятии обновили кабинет эндоскопии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
24 марта начался приём предложений по кандидатурам
Победу одержала команда ВСГУТУ
В некоторых районах воздух прогреется до +13 градусов
Там сложилась очень опасная ситуация с хозяйскими псами
Там обнаружили настоящие залежи мусора
Люди в республике сегодня дотягивают в среднем до 69 лет
Спасатели советуют присесть и сгруппироваться
За год он передал музеям республики десятки уникальных экспонатов
Накануне они «отпраздновали» своё 85-летие
Тюльпаны, Чебурашки, ручьи на дорогах, ремонт крыш и внезапно крашеные заборы
Однако при этом в республике пообещали снег и порывистый ветер
Стал известен ещё один участник фестиваля в Ацагатской степи
Выбрасывать в канализацию можно только водорастворимую туалетную бумагу
Оно находится возле горы «Спящий Лев»
Старшеклассники примут участие в учебно-методических сборах