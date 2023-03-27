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В районной больнице в Бурятии обновили кабинет эндоскопии

В районной больнице в Бурятии обновили кабинет эндоскопии
Общество, 
С начало года обследовали 100 человек, из которых только один был здоров

В Бичурской центральной районной больнице в Бурятии обновили эндоскопический кабинет поликлиники. С начала 2023 года жители района обследуются на все заболевания ЖКТ и органов дыхания.

Новое оборудование для эндоскопического кабинета поступило в поликлинику Бичурской больницы в 2022 году.

Бичурская больница получила два современных фиброскопа: для исследования ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) и дыхательных путей.

- Ежедневно врач и медсестра эндоскопического кабинета принимают шесть-семь пациентов. С начала 2023 года было принято 100 человек. Надо отметить, что среди них только одному из них было вынесено заключение «Здоров». Это говорит о высоком уровне заболеваемости ЖКТ и органов дыхания у населения Бичурского района, - отметили в минздраве Бурятии.

В этом году в центральные районные больницы и городские поликлиники поступят ещё 582 единицы нового оборудования. Обновление оборудования в больницах Бурятии проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

медицинская помощь

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