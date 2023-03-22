22 марта

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В Улан-Удэ покажут фильм о старообрядцах «Тарбагатай. Дорогами любви»

В Улан-Удэ покажут фильм о старообрядцах «Тарбагатай. Дорогами любви»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фильм снят по мотивам семейной саги Ольги Шейпак «Тарбагатай»

23-го марта в 14:00 в Центральной библиотеке имени Исая Калашникова в Улан-Удэ состоится показ документального фильма «Тарбагатай. Дорогами любви» (возрастное ограничение 0+), снятого по мотивам семейной саги Ольги Шейпак «Тарбагатай». 20 марта прошла презентация фильм в Москве.

Документальный фильм «Тарбагатай. Дорогами любви» снят по мотивам семейной саги Ольги Шейпак «Тарбагатай» и посвящён трёхсотлетней истории старообрядцев Забайкалья – семейских, чья духовная культура провозглашена «шедевром устного и нематериального наследия человечества» и включена в первый список ЮНЕСКО.

- Главные герои фильма – представители древнего старообрядческого рода Чебуниных – не сломленные духом первопроходцы и ревнители древних традиций. Их судьбы – ключ к пониманию исконно русского характера. Авторы фильма прошли дорогами героев книги от Ярославля до Белоруссии, а затем и Сибири, чтобы понять, почему, несмотря на гонения и суровые условия жизни, эти люди не просто выжили и приумножили свой род, но и сохранили культуру допетровской Руси, - говорится аннотации к фильму.

Авторы фильма - Наталья Цуканова, Ольга Шейпак.

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