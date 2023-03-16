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В Москве покажут документальный фильм про старообрядцев Тарбагатая

В Москве покажут документальный фильм про старообрядцев Тарбагатая
Общество, 
Фильм снят по мотивам романа Ольги Шейпак «Тарбагатай»

20 марта в Москве состоится демонстрация документального фильма «Тарбагатай. Дорогами любви!» (0+), снятого по мотивам увлекательной семейной саги российской писательницы Ольги Шейпак «Тарбагатай».

- Фильм посвящЁн трехсотлетней истории старообрядцев Забайкалья. Главные герои фильма - представители древнего старообрядческого рода Чебуниных - несломленные духом первопроходцы и хранители древних традиций. Автор книги лично прошла дорогами героев книги маршрутом от Ярославля до Белоруссии и Сибири, - рассказывают организаторы показа.

Посмотреть фильм смогут все желающие в 10:00 по адресу: Москва, пр. Комсомольский, д. 13 (Союз писателей России).

Ольга Шейпак - член Союза писателей России, заслуженный работник СМИ Ульяновской области. родом из Улан-Удэ, в 17 лет уехала в Белоруссию.

В 1979 году окончила с отличием Могилевский государственный педагогический институт. В студенческие годы печаталась в газете «Могилевская правда», в республиканском сборнике «Молодые голоса» (1979).

В 1981 году по распределению мужа приехала в Ульяновск. Работала учителем русского языка, литературы, редактором на телевидении. С 2001 года по настоящее время работает главным редактором журнала «Мономах». Является лауреатом многочисленных литературных премий. Автор ряда исторических книг, в числе которых роман «Тарбагатай», который был написан в 2020 году.
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