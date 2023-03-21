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В Бурятии снимают тревел-шоу Первого канала «Поехали»

В Бурятии снимают тревел-шоу Первого канала «Поехали»
Общество,  Фото:пресс-центр шоу "Поехали"
График у съёмочной группы очень насыщенный

В Бурятии начались съёмки субботнего тревел-шоу Первого канала «Поехали» (возрастное ограничение 12+). Республика стала очередной остановкой на маршруте большого путешествия по России, в которое летом 2022 года отправились авторы и ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский.

Съёмки популярной программы стартовали в Улан-Удэ 21 марта, сообщили в пресс-центре тревел-шоу «Поехали».


График у съёмочной группы очень насыщенный. Телепутешественники покажут уникальную природу и главные достопримечательности республики, расскажут о самобытной культуре, ярком фольклоре и традиционной кухне Бурятии.

В столице республики Мария Осадник и Евгений Покровский планируют прогуляться по площади Советов и местному «Арбату», посетить Бурятский академический театр драмы с его неповторимым люстровым ансамблем, побывать в центре буддизма «Ринпоче Багша» на Лысой горе и храме шаманов «Тэнгэри», заехать в гости к бурятскому Деду Морозу – Сагаан Убугун. Также они окунутся в первозданную красоту сибирской природы на берегу Байкала, ощутят на себе обряды народов Забайкалья и увидят Улан-Удэ с высоты птичьего полёта.

— Бурятия – удивительный край первозданной природы, древних знаний и культурных ценностей. Это земля с большой историей, где чувствуется особая энергетика и заманчивость места силы. Нет сомнений, что наша съемочная группа испытает все многообразие бурятского гостеприимства. Мы постараемся рассказать и показать нашим дорогим телезрителям все самое уникальное, необычное и познавательное, увиденное в республике. Наша команда уже проехала по «Золотому кольцу», Прионежью, Поволжью, всем республикам Северного Кавказа, Каспию, Башкирии, Татарстану, Калмыкии, Западной Сибири и многим другим регионам нашей необъятной страны. Уверены, что Бурятия станет яркой остановкой этого увлекательного путешествия по красавице-России. Амар мэндэ, дорогой народ Бурятии! Поехали! – поделилась втор и ведущая тревел-шоу Мария Осадник.

Справка:

«Поехали!» – увлекательное тревел-шоу на Первом канале. Его можно использовать как инструкцию к путешествию по России. Ведущие программы Мария Осадник и Евгений Покровский за рулем своего автомобиля колесят по всей стране, попутно восхищаясь пейзажами, осматривая достопримечательности, пробуя местную кухню на вкус, а заодно испытывая на прочность родные дороги. Съёмки уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Татарстане, Башкирии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Ярославской, Новгородской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Новосибирской и других областях.

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