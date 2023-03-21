Эту тему обсудили за круглым столом
В Бурприроднадзоре прошёл круглый стол по развитию охотничьего хозяйства Бурятии.
В регионе насчитывается 80 охотхозяйств. В этой сфере заняты сотни жителей республики. Охотничьи хозяйства проводят воспроизводственные, биотехнические мероприятия (к примеру, подкормку диких животных), борьбу с браконьерами, регулирование хищников.
- Представители охотничьих хозяйств обсудили насущные вопросы: выдачу гражданам разрешений на добычу, постановку охотничьих угодий на кадастровый учёт, предварительные итоги госмониторинга объектов животного мира, установление лимитов и квот добычи, реализацию пушно-меховой продукции, работу производственных инспекторов, - сообщили в Бурприроднадзоре.
Также участники круглого стола рассмотрели перспективы развития отрасли охотничьего хозяйства Бурятии. Охотничьи хозяйства региона планируют развивать экотуризм и перерабатывать мясо-дичную продукцию.
Охотничьи хозяйства Бурятии планируют перерабатывать дичь
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