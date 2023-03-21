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Охотничьи хозяйства Бурятии планируют перерабатывать дичь

Охотничьи хозяйства Бурятии планируют перерабатывать дичь
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Эту тему обсудили за круглым столом

В Бурприроднадзоре прошёл круглый стол по развитию охотничьего хозяйства Бурятии.

В регионе насчитывается 80 охотхозяйств. В этой сфере заняты сотни жителей республики. Охотничьи хозяйства проводят воспроизводственные, биотехнические мероприятия (к примеру, подкормку диких животных), борьбу с браконьерами, регулирование хищников.

- Представители охотничьих хозяйств обсудили насущные вопросы: выдачу гражданам разрешений на добычу, постановку охотничьих угодий на кадастровый учёт, предварительные итоги госмониторинга объектов животного мира, установление лимитов и квот добычи, реализацию пушно-меховой продукции, работу производственных инспекторов, - сообщили в Бурприроднадзоре.

Также участники круглого стола рассмотрели перспективы развития отрасли охотничьего хозяйства Бурятии. Охотничьи хозяйства региона планируют развивать экотуризм и перерабатывать мясо-дичную продукцию.
охотники туризм

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