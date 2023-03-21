В курортном посёлке Бурятии испортилась питьевая вода

Сейчас её проверяет Роспотребнадзор



Недавно в тункинском посёлке Аршан разлились грунтовые воды. Это связано с весенними паводками. В итоге рядом с одним из местных кафе произошло загрязнение воды в колонке.



Ремонтная бригада прочистила её на днях. Однако качество питьевой воды после этого ухудшилось. Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора взяли пробы из скважины в населённом пункте. Сейчас проводится экспертиза.



- Информация об ухудшении качества воды в системе водоснабжения в посёлке Аршан рассмотрена. Проводится проверка изложенных доводов. По её результатам примут правовое решение, – приводят комментарий надзорного ведомства в группе «Тунка-инфо.24/7».

