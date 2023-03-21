Сейчас её проверяет Роспотребнадзор
Недавно в тункинском посёлке Аршан разлились грунтовые воды. Это связано с весенними паводками. В итоге рядом с одним из местных кафе произошло загрязнение воды в колонке.
Ремонтная бригада прочистила её на днях. Однако качество питьевой воды после этого ухудшилось. Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора взяли пробы из скважины в населённом пункте. Сейчас проводится экспертиза.
- Информация об ухудшении качества воды в системе водоснабжения в посёлке Аршан рассмотрена. Проводится проверка изложенных доводов. По её результатам примут правовое решение, – приводят комментарий надзорного ведомства в группе «Тунка-инфо.24/7».
В курортном посёлке Бурятии испортилась питьевая вода
Общество, Фото:
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