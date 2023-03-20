Каратист из Бурятии выиграл медали чемпионата ДФО

Также спортсмен получил награду в первенстве среди юниоров



С 14 по 16 марта в Хабаровске впервые прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по каратэ. Соревнования собрали почти 800 спортсменов из 8 регионов ДФО.



Успешно выступили на турнире спортсмены из Бурятии. Раднаасамбуу Торбат завоевал второе место в командном кумитэ у мужчин, третье место в весовой категории до 60 кг у мужчин на чемпионате и ещё одно третье место в своей весовой категории среди юниоров 18-20 лет на первенстве ДФО.



Валентин С. выиграл второе место в ката у юниоров 16-17 лет. Алексей Д. также стал вторым среди детей 10-11 лет в весовой категории до 38 кг. Об этом сообщает паблик «Каратэ Бурятия».

