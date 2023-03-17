Бурятский юморист снялся в сериале на ТНТ











«Кафе «Куба» – сериал добрый и поддерживающий: ведь здесь, в посёлке все друг друга хорошо знают и приходят на помощь, что бы ни случилось, а случиться в начале нулевых может все, что угодно.



Смотреть сериал можно с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ.







Известный бурятский юморист, бывший КВНщик Чимит Жамьянов сыграл в сериале телеканала ТНТ «Кафе Куба» (). Ему досталась роль друга одного из главных героев Беку.- Ещё одна маленькая мечта сбылась, - написал Чимит на своей странице в соцсети.Главную роль в этом сериале – острую на язык владелицу придорожного кафе Тамару – играет актриса Марина Федункив.«Кафе «Куба» перенесёт зрителей на 20 лет назад, позволит проникнуться тёплой ностальгией по временам без технологических удобств и других привычных нам сегодня вещей, но и увлечёт историями обычных людей, которые хотят простого человеческого счастья и при этом попадают в ситуации с разным градусом безумия», - говорят создатели сериала.