Сельчане навалили у реки в Бурятии огромную кучу фекалий

А другие местные жители запереживали, что это навредит водоёму







Жителей хоринского села Тэгда возмутила картина недалеко реки Тэгдинка на улице Лесхозная. Как выяснилось, кто-то складировал продукты жизнедеятельности сельхозживотных прямо на берегу.- Очень возмущает, что жители улицы так ужасно относятся к нашей речушке – и без того еле течёт, а её ещё и засоряют! Зачем валить отходы от скота на берег? Всё это при таянии попадает в речку. Очень много (фекалий) уже лежит на льду, – отметили сельчане и призвали власти разобраться в ситуации.В районной администрации заявили, что на месте уже побывали муниципальный инспектор совместно с участковым полицейским, главой и специалистами сельского поселения «Верхнекурбинское». То, что у реки лежат фекалии, подтвердилось. В итоге проверяющие составили протокол по части 2 статьи 36 республиканского закона «Об административных правонарушениях», сообщает «Хоринск-инфо.24/7». Согласно ей, штраф для физических лиц колеблется от 2 до 5, для должностных – от 5 до 10, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.