Его проведут в детско-юношеской библиотеке
18 марта в Улан-Удэ пройдут мероприятия общероссийской акции «Крымская весна», посвящённой Дню воссоединения Крыма с Россией. В рамках праздника республиканская детско-юношеская библиотека подготовила для своих читателей интересную программу.
Для всех категорий пользователей на площадке у входа в центр чтения имени Д. Батожабая с 14:00 пройдёт литературный марафон «Вдохновлённые Крымом». Стихи известных поэтов – классиков: Александра Пушкина, Николая Заболоцкого, Игоря Северянина и современных авторов: Татьяны Шкодиной, Надежды Лисогорской и других исполнят студенты, старшеклассники, библиотекари, писатели, читатели.
Гости события познакомятся с книжной выставкой «Крым – это Россия», на которой представлены художественные произведения крымских писателей, издания о культуре, народных обычаях и искусстве республики Крым, фотовыставкой «Расскажи про свой край», организованной совместно с Крымской республиканской библиотекой для молодёжи.
На территории библиотеки пройдёт акция «Книжный своп», в рамках которой каждый может принести книги и обменяться с участниками события.
В сквере «Юность» будет ждать большая программа подвижных уличных игр и викторина от «Волонтёров культуры».
Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба библиотеки.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ состоится литературный марафон «Вдохновлённые Крымом»
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