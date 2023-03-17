В Улан-Удэ состоится литературный марафон «Вдохновлённые Крымом»

Его проведут в детско-юношеской библиотеке



18 марта в Улан-Удэ пройдут мероприятия общероссийской акции «Крымская весна», посвящённой Дню воссоединения Крыма с Россией. В рамках праздника республиканская детско-юношеская библиотека подготовила для своих читателей интересную программу.



Для всех категорий пользователей на площадке у входа в центр чтения имени Д. Батожабая с 14:00 пройдёт литературный марафон «Вдохновлённые Крымом». Стихи известных поэтов – классиков: Александра Пушкина, Николая Заболоцкого, Игоря Северянина и современных авторов: Татьяны Шкодиной, Надежды Лисогорской и других исполнят студенты, старшеклассники, библиотекари, писатели, читатели.



Гости события познакомятся с книжной выставкой «Крым – это Россия», на которой представлены художественные произведения крымских писателей, издания о культуре, народных обычаях и искусстве республики Крым, фотовыставкой «Расскажи про свой край», организованной совместно с Крымской республиканской библиотекой для молодёжи.



На территории библиотеки пройдёт акция «Книжный своп», в рамках которой каждый может принести книги и обменяться с участниками события.



В сквере «Юность» будет ждать большая программа подвижных уличных игр и викторина от «Волонтёров культуры».



Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба библиотеки.



Возрастное ограничение: 12+.

