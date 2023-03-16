Всего в программу «Школьный музей Победы» входит 19 школьных музеев Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее музеи при школах, колледжах, вузах в Бурятии приглашали присоединиться к долгосрочной федеральной программе «Школьный музей Победы». Заявки на участие в программе принимались до конца февраля. По итогам отбора музей центра дополнительного образования «Эдельвейс» в Улан-Удэ вошёл в программу «Школьный музей Победы».
- Благодаря этой программе школьные музеи становятся партнёрами московского Музея Победы – главного военно-исторического музея России по тематике Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Сотрудничество с Музеем Победы позволит школьникам и педагогам организовывать работу постоянных и временных экспозиций, вести научно-исследовательскую работу, обмениваться опытом,- сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.
Заседание экспертного совета Музея Победы, на котором было принято решение о включении музея центра «Эдельвейс» в программу, состоялось 13 марта.
Сотрудники школьных музеев – партнёров Музея Победы – могут съездить бесплатно в ВДЦ «Орлёнок» (Черноморское побережье Краснодарского края) на историко-патриотическую смену.
Всего в программу «Школьный музей Победы» входит сейчас 19 школьных музеев Бурятии.
Еще один школьный музей из Улан-Удэ стал партнёром Музея Победы в Москве
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