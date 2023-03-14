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В Улан-Удэ прилетели первые участники чемпионата Вооружённых сил

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В аэропорту их встречали с хадаками и хлебом-солью. ФОТО

Утром 14 марта в аэропорту Улан-Удэ встретили первых участников чемпионата Вооружённых сил по армейскому рукопашному бою.

Традиционно спортсменов встретили в торжественной обстановке. В терминале аэропорта по русским обычаям им поднесли хлеб-соль, а по бурятским – белую пищу и хадак.

Остальные команды должны прилететь до 15 марта.

Участники чемпионата будут сражаться за чемпионские пояса и медали на арене Физкультурно-спортивного комплекса с 17 по 18 марта.

Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ впервые примет чемпионат Вооружённых сил по армейскому рукопашному бою. На турнире сойдутся 70 военнослужащих из всех военных округов и различных видов (родов) войск. Они будут бороться в семи весовых категориях от 60 до 85 кг.

Вход на соревнования для зрителей бесплатный.

Программа соревнований:
17 марта
14.00 – 14.30 – церемония открытия;
14.30 – 18.00 – предварительные бои.

18 марта
12.00 – 13.00 – поединки за III место;
14.00 – 14.30 – церемония открытия финальной части;
14.30 – 16.30 – финальные поединки, церемонии награждения.


Возрастное ограничение 12+

спорт армейский рукопашный бой военнослужащие

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