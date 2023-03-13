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В Улан-Удэ на чемпионат Вооружённых сил приедут 70 спортсменов

В Улан-Удэ на чемпионат Вооружённых сил приедут 70 спортсменов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На текущий момент Бурятию представляет только один военнослужащий

Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии впервые состоится чемпионат Вооружённых сил по армейскому рукопашному бою. Он пройдёт 17-18 марта в Физкультурно-спортивном комплексе.

В чемпионате примут участие 70 военнослужащих из всех военных округов, представители различных видов (родов) войск. Они вступят в борьбу за лидерство в семи весовых категориях от 60 до 85 кг.

Республику Бурятию на данный момент представляет пока что один военнослужащий. Он будет выступать в весовой категории свыше 85 кг в составе 36-й общевойсковой армии ВВО. Сформированные составы команд будут известны 15 марта.

- Точно ещё не ясно. Все команды проводят учебно-военные сборы. Кто примет участие, пока что не понятно. Решение принимается за несколько дней до начала соревнований. Готовятся несколько спортсменов в каждой весовой категории. Это на случай получений травм или других форс-мажорных обстоятельств, - объяснил на брифинге министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Традиционно турнир начнётся с мандатной комиссии, где специальная комиссия проверит спортивную квалификацию, принадлежность к воинской части, процедуры взвешивания и других регламентных мероприятий. По правилам соревнований поединок длится не более четырёх минут. Проигравший участник выбывает из дальнейшей борьбы после двух поражений.

Победители чемпионата получат медали и чемпионские пояса. Вход на соревнования для зрителей бесплатный.


Возрастное ограничение 12+ 
спорт армейский рукопашный бой

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