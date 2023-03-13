Определена дата всебурятского диктанта

Его напишут 25 марта



25 марта пройдёт всемирная акция «Всебурятский диктант «Эрдэм». Это ежегодное социально значимое и образовательное мероприятие, направленное на сохранение бурятского языка и его популяризацию.



Во всебурятском диктанте принимают участие жители Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, разных городов России и других стран. Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Впервые диктант был проведён в 2014 году.



Организатором площадки в Бурятии выступает республиканский центр по развитию бурятского языка, в Усть-Ордынском Бурятском округе – администрация УОБО, в разных городах и странах – местные бурятские землячества.



Для участников, которые не имеют возможности очного участия, в интернете будет размещена видеоверсия диктанта.



Информация о всех локациях всемирной акции 2023 года будет размещена позднее, сообщают организаторы.



Возрастное ограничение: 6+.

