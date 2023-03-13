Его напишут 25 марта
25 марта пройдёт всемирная акция «Всебурятский диктант «Эрдэм». Это ежегодное социально значимое и образовательное мероприятие, направленное на сохранение бурятского языка и его популяризацию.
Во всебурятском диктанте принимают участие жители Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, разных городов России и других стран. Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Впервые диктант был проведён в 2014 году.
Организатором площадки в Бурятии выступает республиканский центр по развитию бурятского языка, в Усть-Ордынском Бурятском округе – администрация УОБО, в разных городах и странах – местные бурятские землячества.
Для участников, которые не имеют возможности очного участия, в интернете будет размещена видеоверсия диктанта.
Информация о всех локациях всемирной акции 2023 года будет размещена позднее, сообщают организаторы.
Возрастное ограничение: 6+.
Определена дата всебурятского диктанта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его напишут 25 марта
Его участниками могут стать как дети, так и взрослые
В областном центре пройдёт концерт, посвящённый Сагаалгану
В концерте примут участие лауреаты и призёры международных музыкальных конкурсов
На ней представлено более 100 работ мастера
У них оказались одинаковые имена и похожая внешность
Можно звонить 02, 102 или 292-292
Возникновение лесных пожаров из-за гроз будут отслеживать через систему грозопеленгации иркутских учёных
Благодаря проекту в Заиграевском районе помогли участнику трудового фронта
Специалисты поделились весенними снимками с фотоловушек
Также здесь создадут этнокультурный парк
Косолапый проснулся слишком рано
Соревнования проведут среди ветеранов и любителей
Они помогут сохранить экологию озера Байкал
В церемонии приняли участие более 120 школьников республики