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Определена дата всебурятского диктанта

Определена дата всебурятского диктанта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его напишут 25 марта

25 марта пройдёт всемирная акция «Всебурятский диктант «Эрдэм». Это ежегодное социально значимое и образовательное мероприятие, направленное на сохранение бурятского языка и его популяризацию.

Во всебурятском диктанте принимают участие жители Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, разных городов России и других стран. Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Впервые диктант был проведён в 2014 году.

Организатором площадки в Бурятии выступает республиканский центр по развитию бурятского языка, в Усть-Ордынском Бурятском округе – администрация УОБО, в разных городах и странах – местные бурятские землячества.

Для участников, которые не имеют возможности очного участия, в интернете будет размещена видеоверсия диктанта.

Информация о всех локациях всемирной акции 2023 года будет размещена позднее, сообщают организаторы.

Возрастное ограничение: 6+.
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