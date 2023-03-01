В Улан-Удэ оштрафуют «управляшки» за снег и сосульки на крышах

Двум управляющим компаниям был выписан штраф на 60 тысяч рублей



С начала года две управляющие компании жилых домов были оштрафованы за несвоевременную очистку крыш от снега и сосулек. Каждая компания получила штраф на сумму 60 тысяч рублей, сообщает администрация города Улан-Удэ.



- Всего с начала года выписано более 45 требований и составлено 33 протокола за несвоевременную очистку крыш, - сообщили в комитете городского хозяйства.



Сотрудники управления административного контроля продолжают рейды по выявлению нарушений и выписывают требования управляющим компаниям и владельцам коммерческих организаций.



– По действующему законодательству, крыши многоквартирных домов отнесены к общедомовому имуществу. Работы по уборке снега должны проводится организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, – сообщил зампредседателя комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.



Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону управления административного контроля комитета городского хозяйства: 37-72-52.





