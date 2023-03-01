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В Улан-Удэ оштрафуют «управляшки» за снег и сосульки на крышах

В Улан-Удэ оштрафуют «управляшки» за снег и сосульки на крышах
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Двум управляющим компаниям был выписан штраф на 60 тысяч рублей

С начала года две управляющие компании жилых домов были оштрафованы за несвоевременную очистку крыш от снега и сосулек. Каждая компания получила штраф на сумму 60 тысяч рублей, сообщает администрация города Улан-Удэ.

- Всего с начала года выписано более 45 требований и составлено 33 протокола за несвоевременную очистку крыш, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Сотрудники управления административного контроля продолжают рейды по выявлению нарушений и выписывают требования управляющим компаниям и владельцам коммерческих организаций.

– По действующему законодательству, крыши многоквартирных домов отнесены к общедомовому имуществу. Работы по уборке снега должны проводится организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, – сообщил зампредседателя комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.

Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону управления административного контроля комитета городского хозяйства: 37-72-52.


сосульки благоустройство

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