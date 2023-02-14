В Бурятии три тысячи раз раздали дальневосточные гектары

В 2023-м жители республики получат под них ещё 300 участков







Единственное обязательное условие – начать осваивать участок в течение пяти лет. Затем будет возможность получить его в собственность или длительную аренду почти на полвека.



Во время недавнего прямого эфира с населением заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев сообщил, что за четыре года действия программы – с 2019-го по 2022-ой включительно – в Бурятии заключили порядка трёх тысяч договоров о предоставлении дальневосточных гектаров общей площадью в 3300 га.



- В этом году мы планируем выделить по программе не менее 300 участков, – подчеркнул Альхеев.







Населению Бурятии и Забайкальского края бесплатные гектары начали раздавать летом 2019-го. С февраля 2020-го программа распространилась на все дальневосточников, а с августа того же года – на всех россиян и переселенцев. В нашей республике наиболее востребованы земли в Кабанском (499 участков), Иволгинском (385), Кяхтинском (254), Тарбагатайском (241), Прибайкальском (237) и Селенгинском (217) районах.

Вскоре после того, как Бурятия и соседнее Забайкалье вошли в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), у местных жителей появилось право на так называемый дальневосточный гектар. Речь о ста бесплатных сотках земли в любом регионе Дальнего Востока, распоряжаться которой каждый сможет по своему усмотрению – будь то фермерство, предпринимательство или индивидуальное жилищное строительство.