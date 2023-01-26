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Жители Бурятии берут дальневосточные гектары для строительства жилья

Жители Бурятии берут дальневосточные гектары для строительства жилья
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Самыми востребованными оказались участки в Кабанском и Иволгинском районах

Так называемый дальневосточный гектар получили уже 111 с лишним тысяч жителей ДФО, и 15 с половиной тысяч оформили их в собственность или в аренду. Об этом стало известно на выездном совещании под председательством полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

На мероприятии подвели итоги работы по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ в 2022 году и обозначили планы на 2023-й.

- Программа «Дальневосточный гектар» является одним из важнейших механизмов социального развития в ДФО и в Арктике. В прошлом году фокус внимания сместился с процесса получения и оформления участков на передачу их в собственность, – отметила заместитель генерального директора корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. – Основная сложность, с которой мы столкнулись, в том, люди пропускали срок оформления земли.

Для решения этой проблемы разработали и приняли федеральный закон о «гектарной амнистии» и других изменениях, «которые позволят выровнять ситуацию и сделают программу комфортной», добавила Нургалиева. Следующим шагом, по её словам, станет развитие агломераций гектаров.

«Гектарная амнистия» распространяется на участников программы, которые ещё не успели оформить землю в собственность или в аренду. Они смогут подать соответствующие заявления до марта.
 
По данным на 1 декабря, в Бурятии заключили 2771 договор безвозмездного пользования «дальневосточным гектаром». Общая площадь всех предоставленных участков составила 3364,6 га. Наиболее востребованы те, которые находятся Кабанском (499 участков), Иволгинском (385), Кяхтинском (254), Тарбагатайском (241), Прибайкальском (237) и Селенгинском (217) районах.

В Бурятии землю берут, как правило, для строительства жилья (в 42% случаев) и для сельскохозяйственного производства и использования (48%). А часть жителей республики используют её для реализации туристических и предпринимательских проектов (10 %).

Вскоре после того, как Бурятия и соседнее Забайкалье вошли в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), у местных жителей появилось право на так называемый дальневосточный гектар. Речь о ста бесплатных сотках земли в любом регионе Дальнего Востока, распоряжаться которой каждый сможет по своему усмотрению – будь то фермерство, предпринимательство или индивидуальное жилищное строительство. Единственное обязательное условие – начать осваивать участок в течение пяти лет. Затем будет возможность получить его в собственность или длительную аренду на 49 лет.

Населению Бурятии и Забайкальского края бесплатные гектары начали раздавать летом 2019-го. С февраля 2020-го программа распространилась на все дальневосточников, а с августа того же года – на всех россиян и переселенцев.

В декабре 1300 обладателей такой земли призвали скорее определиться, для какой цели они используют участок и представить соответствующую декларацию в орган, выделивший гектар. Успеть нужно к концу 2022  года, предупредили тогда в республиканском управлении Росреестра.

Если документы о ходе освоения земель не подать в срок, государственный инспектор по использованию и охране земель обязан инициировать проверочные мероприятия. Нарушителей пообещали карать рублём.

- При выявлении нарушений уполномоченные должностные лица рассмотрят вопросы о выдаче предписаний и наложении административных штрафов, – пояснил начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра Евгений Чагдуров.

С начала года сотрудники ведомства провели почти 1400 наблюдений за соблюдением требований законодательства, 767 выездных обследований и 114 профилактических визитов. В итоге они выдали около 1200 предостережений. Их игнорирование приведёт к внеплановой проверке уже в 2023 году. 
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