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Школьники Бурятии могут выиграть путёвку в «Орлёнок»

Школьники Бурятии могут выиграть путёвку в «Орлёнок»
Общество, 
К участию в конкурсе приглашаются подростки в возрасте до 16 лет

Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край) совместно с федеральной службой судебных приставов объявили конкурс на участие в тематической общеразвивающей программе «Юные правозащитники». К участию приглашают и школьников Бурятии.

Стать участниками конкурса могут дети в возрасте от 12 до 16 лет, интересующиеся историей права, становления государства и его институтов, изучающие правоведение, занимающие социально активную жизненную позицию.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить портфолио с достижениями в области истории, обществознания и права, а также подготовить реферат на заданную тему. Условия участия размещены на официальной странице ВДЦ «Орлёнок».

Все документы нужно загрузить на сайте конкурса до 9 апреля.

Конкурсанты, подготовившие наиболее интересные и содержательные задания, и красочно их оформившие, станут победителями. Они получат путёвку с правом бесплатного участия в увлекательной летней смене легендарного детского центра, расположенного на берегу Черного моря.

Летняя смена «Юные правозащитники» пройдёт с 30 мая по 19 июня 2023 года в лагере «Дозорный» всероссийского детского центра «Орлёнок».


Возрастное ограничение 12+ 
школьники конкурс летние лагеря

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