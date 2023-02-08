К участию в конкурсе приглашаются подростки в возрасте до 16 лет
Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край) совместно с федеральной службой судебных приставов объявили конкурс на участие в тематической общеразвивающей программе «Юные правозащитники». К участию приглашают и школьников Бурятии.
Стать участниками конкурса могут дети в возрасте от 12 до 16 лет, интересующиеся историей права, становления государства и его институтов, изучающие правоведение, занимающие социально активную жизненную позицию.
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить портфолио с достижениями в области истории, обществознания и права, а также подготовить реферат на заданную тему. Условия участия размещены на официальной странице ВДЦ «Орлёнок».
Все документы нужно загрузить на сайте конкурса до 9 апреля.
Конкурсанты, подготовившие наиболее интересные и содержательные задания, и красочно их оформившие, станут победителями. Они получат путёвку с правом бесплатного участия в увлекательной летней смене легендарного детского центра, расположенного на берегу Черного моря.
Летняя смена «Юные правозащитники» пройдёт с 30 мая по 19 июня 2023 года в лагере «Дозорный» всероссийского детского центра «Орлёнок».
Возрастное ограничение 12+
Школьники Бурятии могут выиграть путёвку в «Орлёнок»
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