На скользкую дорогу пожаловалась местная жительница
Жительница микрорайона Берёзовый посёлка Маркова под Иркутском на личном приёме заместителя прокурора Иркутской области Вячеслава Бабенко пожаловалась на состояние местной дороги.
- Установлено, что вопреки требованиям закона автомобильная дорога общего пользования местного значения по улице Центральная не очищена от наледи и снежных накатов, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Администрация поселения получила представление прокурора об устранении нарушений закона.
После прокурорского вмешательства дорогу расчистили от снежных накатов и обработали противогололёдными материалами.
Под Иркутском дорогу расчистили только после вмешательства прокуратуры
Общество, Фото:
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