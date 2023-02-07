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Под Иркутском дорогу расчистили только после вмешательства прокуратуры

Под Иркутском дорогу расчистили только после вмешательства прокуратуры
Общество,  Фото:прокуратура Иркутской области
На скользкую дорогу пожаловалась местная жительница

Жительница микрорайона Берёзовый посёлка Маркова под Иркутском на личном приёме заместителя прокурора Иркутской области Вячеслава Бабенко пожаловалась на состояние местной дороги.

- Установлено, что вопреки требованиям закона автомобильная дорога общего пользования местного значения по улице Центральная не очищена от наледи и снежных накатов, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Администрация поселения получила представление прокурора об устранении нарушений закона.

После прокурорского вмешательства дорогу расчистили от снежных накатов и обработали противогололёдными материалами. 
прокуратура уборка снега

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