Под Иркутском дорогу расчистили только после вмешательства прокуратуры

Общество, Фото: прокуратура Иркутской области

На скользкую дорогу пожаловалась местная жительница



Жительница микрорайона Берёзовый посёлка Маркова под Иркутском на личном приёме заместителя прокурора Иркутской области Вячеслава Бабенко пожаловалась на состояние местной дороги.



- Установлено, что вопреки требованиям закона автомобильная дорога общего пользования местного значения по улице Центральная не очищена от наледи и снежных накатов, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Администрация поселения получила представление прокурора об устранении нарушений закона.



После прокурорского вмешательства дорогу расчистили от снежных накатов и обработали противогололёдными материалами.

