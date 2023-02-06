В начале 20 века в Иркутской губернии проживали порядка девяти тысяч татар
На территории архитектурно-этнографического музея в посёлке Тальцы Иркутской области заканчивают строить новые экспозиционные площадки, посвящённые теме переселенцев в Сибирь во время столыпинской аграрной реформы. В музее будут представлены все конфессии Иркутской губернии – Троицкая церковь, костел и мечеть. Сейчас доделывают здание мечети, сообщают «Вести-Иркутск».
Протип этой татарской мечети был построен местными жителями в селении Нижняя Слобода Жигаловского района ещё на рубеже19-20-х веков.
- Культовое сооружение уже давно заинтересовало научных сотрудников музея под открытым небом. Они несколько раз наведывались в деревню татар — фотографировали мечеть и обмеряли для чертежей. В 1990 году жители разобрали ветхое здание мечети. Его точную копию заканчивают сейчас строить в «Тальцах», - сообщается в видеосюжете от «Вести-Иркутск».
В начале 20 века в Иркутской губернии проживали порядка девяти тысяч татар. Это были переселенцы добровольные, а также отправленные в Сибирь по политическим мотивам, и переселенцы по Столыпинской аграрной реформе. Оригинальную мечеть, которую сейчас повторяют, возвели татары-мусульмане, которые переехали из Поволжья.
Справка:
Иркутский архитектуурно-этнографиический музей «Тальцы» представляет собой уникальное собрание памятников истории России XVII—XX веков. Расположен в посёлке Тальцы, на правом берегу реки Ангары, в 41 километре от Иркутска. Музей основан в 1969 году, принял первых посетителей в 1980 году.
В знаменитом музее в Тальцах Иркутской области воссоздадут татарскую мечеть
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