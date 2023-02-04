Участника СВО из Бурятии наградили орденом Мужества

Общество, Фото: предоставлено Алексеем Рассадиным

Алексей Рассадин служит в Вооружённых силах России уже 13 лет



Военнослужащего из Бурятии младшего лейтенанта Алексея Рассадина наградили почётным званием орденом Мужества «За боевые отличия». Об этом «Байкал-Daily» рассказал сам боец.



- Мы всё время стояли на передовой и держали оборону. Благодарю всех земляков и жителей Бурятии за оказанную помощь, - рассказал герой.



Алексей Рассадин уроженец села Удинск Хоринского района. После окончания школы поступил на учёбу в Улан-Удэ. В 2010 году проходил срочную военную службу в Кяхте, где подписал контракт. В рамках прохождения специальной военной операции на Украине был повышен до звания младшего лейтенанта.



Сейчас Алексей догуливает свой заслуженный отпуск. После чего обратно отправится в зону СВО.



