«Ещё спать и спать…» - добавляют специалисты
2 февраля в Бурятии сурки проспали «свой» праздник. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
- Если кто-то забыл, сегодня в некоторых странах отмечают День сурка. Нетерпеливые люди принимаются внимательно следить за поведением сурков: если те, выходя из норы замечают свою тень и прячутся, то весна будет поздняя. А если смело покидают жилище – значит, зима долго не задержится, - пояснили в «Заповедном Подлеморье».
В Бурятии тоже водятся сурки (и не простые, а черношапочные). И метеорологический прогноз на «свой» праздник у них из года в год одинаковый, отмечают специалисты.
- Судя по дружному храпу, который доносится изо всех нор, до весны ещё спать и спать… - подытожили в «Заповедном Подлеморье».
В Бурятии сурки решили проспать «свой» праздник
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