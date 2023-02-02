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Омбудсмен Бурятии рассказала о раненых военных, которые решили вернуться на СВО

Омбудсмен Бурятии рассказала о раненых военных, которые решили вернуться на СВО
Общество,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Их пообещали свозить на Байкал

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова побывала в военном госпитале в Улан-Удэ. Омбудсмен вместе с начальником медучреждения, а также членом Общественной палаты Бурятии Биликто Дугаровым обошли палаты и пообщались с военнослужащими, которые сейчас проходят лечение после боевых ранений на спецоперации на Украине.

- Несмотря на полученные ранения, многие ребята уверенно говорят, что как только поправят здоровье, вернутся обратно на СВО. Считают, что там они нужнее, – рассказала Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте».

Она заявила, что не услышала «ни одной жалобы и ни одного критического замечания» в ответ на вопросы о питании и качестве медицинской помощи.

- Многие ребята из других регионов России с особенной теплотой отметили гостеприимство и внимательное отношение медицинского персонала. Двое военнослужащих сообщили, что мечтали попасть на Байкал – и вот они здесь. Правда, не на Байкале, а рядом, – подчеркнула уполномоченный. – Договорились, что после окончания лечения обязательно организуем для них поездку на озеро.

Сотрудникам военного госпиталя помогают студенты республиканского базового медынского колледжа. Омбудсмен взяла в работу вопрос о ремонте учреждения. Там нужно заменить оконные рамы на пластиковые, старые двери – на современные и по возможности обновить батареи и трубы.

- Буду обращаться к руководству Восточного военного округа. Пожелала ребятам скорейшего выздоровления, сказала большое спасибо за их подвиг и поблагодарила медицинский персонал за работу, – заключила Юлия Жамбалова.

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