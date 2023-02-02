Омбудсмен Бурятии рассказала о раненых военных, которые решили вернуться на СВО

Их пообещали свозить на Байкал





Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова побывала в военном госпитале в Улан-Удэ. Омбудсмен вместе с начальником медучреждения, а также членом Общественной палаты Бурятии Биликто Дугаровым обошли палаты и пообщались с военнослужащими, которые сейчас проходят лечение после боевых ранений на спецоперации на Украине.- Несмотря на полученные ранения, многие ребята уверенно говорят, что как только поправят здоровье, вернутся обратно на СВО. Считают, что там они нужнее, – рассказала Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте».Она заявила, что не услышала «ни одной жалобы и ни одного критического замечания» в ответ на вопросы о питании и качестве медицинской помощи.- Многие ребята из других регионов России с особенной теплотой отметили гостеприимство и внимательное отношение медицинского персонала. Двое военнослужащих сообщили, что мечтали попасть на Байкал – и вот они здесь. Правда, не на Байкале, а рядом, – подчеркнула уполномоченный. – Договорились, что после окончания лечения обязательно организуем для них поездку на озеро.Сотрудникам военного госпиталя помогают студенты республиканского базового медынского колледжа. Омбудсмен взяла в работу вопрос о ремонте учреждения. Там нужно заменить оконные рамы на пластиковые, старые двери – на современные и по возможности обновить батареи и трубы.- Буду обращаться к руководству Восточного военного округа. Пожелала ребятам скорейшего выздоровления, сказала большое спасибо за их подвиг и поблагодарила медицинский персонал за работу, – заключила Юлия Жамбалова.