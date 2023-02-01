Автомобили пополнили автопарк медицинских учреждений 14 районов
Забайкальские краевые и районные медицинские учреждения получили 21 автомобиль «УАЗ», которые приобрели для региона в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
- В прошлом году по программе в Забайкалье уже поступило 95 медицинских автомобилей. Работа по оснащению автопарков учреждений здравоохранения активно продолжается и в этом году: в ближайшее время ещё 12 автомобилей марок Lada Granta и Niva Travel поступят на службу забайкальских медучреждений, - рассказала министр здравоохранения региона Оксана Немакина.
Транспорт уже отправился в Акшинскую, Борзинскую, Карымскую, Красночикойскую, Приаргунскую, Сретенскую, Хилокскую, Тунгокоченскую, Могойтуйскую, Оловяннинскую, Шилкинскую и Забайкальскую центральные районные больницы. Также автомобили приобрели для работы медицинских сотрудников в Агинской окружной больнице и краевой больнице № 4 в Краснокаменске.
«УАЗ» обладает высокой проходимостью и предназначен для транспортировки пациентов и доставки лекарств. Новые автомобили позволят мобильным бригадам медиков выезжать в труднодоступные населённые пункты для оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Больницы Забайкалья получили новые «УАЗы»
Общество, Фото:
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