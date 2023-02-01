Больницы Забайкалья получили новые «УАЗы»

Общество, Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья

Автомобили пополнили автопарк медицинских учреждений 14 районов



Забайкальские краевые и районные медицинские учреждения получили 21 автомобиль «УАЗ», которые приобрели для региона в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».



- В прошлом году по программе в Забайкалье уже поступило 95 медицинских автомобилей. Работа по оснащению автопарков учреждений здравоохранения активно продолжается и в этом году: в ближайшее время ещё 12 автомобилей марок Lada Granta и Niva Travel поступят на службу забайкальских медучреждений, - рассказала министр здравоохранения региона Оксана Немакина.



Транспорт уже отправился в Акшинскую, Борзинскую, Карымскую, Красночикойскую, Приаргунскую, Сретенскую, Хилокскую, Тунгокоченскую, Могойтуйскую, Оловяннинскую, Шилкинскую и Забайкальскую центральные районные больницы. Также автомобили приобрели для работы медицинских сотрудников в Агинской окружной больнице и краевой больнице № 4 в Краснокаменске.



«УАЗ» обладает высокой проходимостью и предназначен для транспортировки пациентов и доставки лекарств. Новые автомобили позволят мобильным бригадам медиков выезжать в труднодоступные населённые пункты для оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба правительства региона.

