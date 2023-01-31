Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества
Чемпионат Забайкальского края по воркауту и паркуру состоится в Чите 23 и 24 февраля, сообщили в федерации воркаута Забайкальского края.
- Соревнования соберут на площадке сильнейших атлетов Забайкальского края. Начинается соревновательный сезон, и спортсмены усиленно готовятся. Ожидаем интересные выступления и приглашаем зрителей на наше мероприятие, - сказал президент федерации воркаута Забайкалья Николай Гончаренко.
Мероприятие пройдёт по адресу Ленина, 1, второй этаж. Соревнования по воркауту пройдут 23 февраля, соревнования по паркуру состоятся 24 февраля.
В Чите пройдут соревнования по воркауту и паркуру
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