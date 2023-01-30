Они сделали это добровольно
В Мухоршибирском районе Бурятии сотрудники уголовно-исполнительной инспекции совместно с врачом-наркологом центральной районной больницы провели День профилактики.
Осуждённые, состоящие на учёте в инспекции, добровольно прошли химическое тестирование на употребление наркотических и психотропных веществ.
-Всем присутствующим разъяснили о необходимости воздержания от употребления алкоголя и наркотиков, об их негативном влиянии на жизнь и здоровье человека, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые сдали анализы на наркотики
Общество, Фото:
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Они сделали это добровольно
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