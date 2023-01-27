В Бурятии автоинспекторы помогли водителю со сломанным автомобилем





Днём 25 января в Тункинском районе Бурятии автоинспекторы пришли на помощь попавшему в беду автомобилисту.- К экипажу ДПС в составе лейтенанта полиции Иннокентия Попова и лейтенанта полиции Тумэна Убушеева на посту патрулирования в селе Кырен за помощью обратился мужчина. Он рассказал, что приехал в районный центр по делам со своей семьей, однако на обратном пути его автомобиль «Тойота Калдина» сломался. По непонятным ему причинам заблокировались передние колеса, и более часа транспортное средство стоит на дороге вблизи села Нуган, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Сотрудники ГИБДД незамедлительно откликнулись на просьбу 62-летнего мужчины и выехали на место поломки. В машине находились его супруга и 15-летняя дочь, которые в ожидании помощи порядком замёрзли.Полицейские пересадили пассажиров в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись. Затем осмотрели иномарку, помогли снять блокировку и отогнали неисправную машину в ближайшее село к знакомым водителя.Мужчину и его семью автоинспекторы довезли до дома в селе Галбай. Автомобилист и его родные выразили благодарность инспекторам ДПС за помощь и отзывчивость.