Сироты из района Бурятии захотели жильё в другом регионе

Местные жители заявили, что они не желают оставаться в республике
Жители Баргузинского района Бурятии поинтересовались в группе «Баргузин-инфо» «зачем детям-сиротам пытаются закупать квартиры» в районном центре. «Они вообще не желают жить в Бурятии. Почему не выдают дальневосточный жилищный сертификат?» – обратились баргузинцы к властям.
В республиканском министерстве социальной защиты пояснили: в районе имеется потребность в приобретении такого жилья. К примеру, в ушедшем 2022 году купили шесть жилых помещений и предоставили их сиротам по договору найма. На дом или квартиру в другом регионе они вправе претендовать при переезде.
- Граждане из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и имеющие право на обеспечение жильём, имеют право включиться в список, формирующийся в другом регионе, при смене места жительства, – пояснили в Минсоцзащиты РБ.
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Местные жители заявили, что они не желают оставаться в республике
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