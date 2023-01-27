Сироты из района Бурятии захотели жильё в другом регионе

Местные жители заявили, что они не желают оставаться в республике







В республиканском министерстве социальной защиты пояснили: в районе имеется потребность в приобретении такого жилья. К примеру, в ушедшем 2022 году купили шесть жилых помещений и предоставили их сиротам по договору найма. На дом или квартиру в другом регионе они вправе претендовать при переезде.



- Граждане из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и имеющие право на обеспечение жильём, имеют право включиться в список, формирующийся в другом регионе, при смене места жительства, – пояснили в Минсоцзащиты РБ.





Жители Баргузинского района Бурятии поинтересовались в группе «Баргузин-инфо» «зачем детям-сиротам пытаются закупать квартиры» в районном центре. «Они вообще не желают жить в Бурятии. Почему не выдают дальневосточный жилищный сертификат?» – обратились баргузинцы к властям.