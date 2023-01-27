27 января

26 января

Популярное

Сироты из района Бурятии захотели жильё в другом регионе

Сироты из района Бурятии захотели жильё в другом регионе
Общество,  Фото:pixabay.com
Местные жители заявили, что они не желают оставаться в республике

Жители Баргузинского района Бурятии поинтересовались в группе «Баргузин-инфо» «зачем детям-сиротам пытаются закупать квартиры» в районном центре. «Они вообще не желают жить в Бурятии. Почему не выдают дальневосточный жилищный сертификат?» – обратились баргузинцы к властям.

В республиканском министерстве социальной защиты пояснили: в районе имеется потребность в приобретении такого жилья. К примеру, в ушедшем 2022 году купили шесть жилых помещений и предоставили их сиротам по договору найма. На дом или квартиру в другом регионе они вправе претендовать при переезде.
 
- Граждане из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и имеющие право на обеспечение жильём, имеют право включиться в список, формирующийся в другом регионе, при смене места жительства, – пояснили в Минсоцзащиты РБ.

сироты жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за год построили восемь школ
В Бурятии за год построили восемь школ
Общество, 27.01.2023
Благодаря строительству этих объектов в республике появилось дополнительно 2500 мест
Сироты из района Бурятии захотели жильё в другом регионе
Сироты из района Бурятии захотели жильё в другом регионе
Общество, 27.01.2023
Местные жители заявили, что они не желают оставаться в республике
Школу-«холодильник» в Бурятии открывали с красной ленточкой
Школу-«холодильник» в Бурятии открывали с красной ленточкой
Общество, 27.01.2023
В СОШ, отремонтированной почти на 19 миллионов, царит ужасный холод
Бурятский борец вышел в финал кубка «Иван Ярыгин – 2023»
Бурятский борец вышел в финал кубка «Иван Ярыгин – 2023»
Общество, 27.01.2023
В финале Евгению будет противостоять Иналбек Шериев из Кабардино-Балкарии
В Бурятии провели «звёздный» мастер-класс для юных борцов
В Бурятии провели «звёздный» мастер-класс для юных борцов
Общество, 27.01.2023
Мастерством поделился бронзовый призёр Олимпийских игр Базар Базаргуев
В Бурятии сегодня немного снежно
В Бурятии сегодня немного снежно
Общество, 27.01.2023
В Улан-Удэ днём до -17 градусов 
В Бурятии музей оснастят оборудованием на 3,5 миллиона
В Бурятии музей оснастят оборудованием на 3,5 миллиона
Общество, 26.01.2023
В прошлом году музей посетили более трёх тысяч человек 
Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Общество, 26.01.2023
Для незрячих посетителей появятся тактильные копии достопримечательностей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^