В последний раз фестиваль проходил в Сочи
Всемирный фестиваль студентов и молодёжи может быть вновь проведён в будущем. Об этом заявил 25 января президент России Владимир Путин, комментируя соответствующее предложение на встрече с российскими студентами.
Предложила повторить фестиваль, который в предыдущий раз проходил в Сочи в 2017 году, студентка РУДН Дарья Семёнова.
- Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет её реализовать. Тем не менее, в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели и провели очень успешно, - отреагировал Путин на её слова.
- Я думаю, что всё в своё время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим, - добавил президент. При этом он отметил, что не всё зависит от желания международного сообщества.
- Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно, - сказал он.
Молодёжь Бурятии также сможет поучаствовать в XX Всемирном фестивале молодёжи в случае, если он состоится. Об этом сообщили в правительстве республики.
Бурятию на предыдущем XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в 2017 году представляли 30 участников, прошедших федеральный конкурсный отбор: мастера спорта, обладатели государственных наград в различных областях, победители конкурсов федерального и международного уровней, студенты, уже внёсшие свой вклад в развитие науки, культуры и спорта республики.
Делегация Бурятии сможет поучаствовать в XX Всемирном фестивале молодёжи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Все средства от концерта будут направлены в поддержку военнослужащих
Они пострадали от обстрелов ещё полгода назад
В последний раз фестиваль проходил в Сочи
Проводится доследственная проверка
Они использовали тазик и газовую горелку
Максимальный штраф для нарушителей составит сто тысяч рублей
Самыми востребованными оказались участки в Кабанском и Иволгинском районах
Коронавирус обнаружили у 36 человек
Занятия на открытом воздухе сокращены
Разработан соответствующий проект закона
Каждую ночь в городе работает тяжёлая техника
Малыш подавился рыбной косточкой
На такую меру пришлось пойти из-за сбоя в программе
Таковы данные за 2022 год
В республике местами небольшой снег