Делегация Бурятии сможет поучаствовать в XX Всемирном фестивале молодёжи

В последний раз фестиваль проходил в Сочи



Всемирный фестиваль студентов и молодёжи может быть вновь проведён в будущем. Об этом заявил 25 января президент России Владимир Путин, комментируя соответствующее предложение на встрече с российскими студентами.



Предложила повторить фестиваль, который в предыдущий раз проходил в Сочи в 2017 году, студентка РУДН Дарья Семёнова.



- Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет её реализовать. Тем не менее, в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели и провели очень успешно, - отреагировал Путин на её слова.



- Я думаю, что всё в своё время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим, - добавил президент. При этом он отметил, что не всё зависит от желания международного сообщества.



- Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно, - сказал он.



Молодёжь Бурятии также сможет поучаствовать в XX Всемирном фестивале молодёжи в случае, если он состоится. Об этом сообщили в правительстве республики.



Бурятию на предыдущем XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в 2017 году представляли 30 участников, прошедших федеральный конкурсный отбор: мастера спорта, обладатели государственных наград в различных областях, победители конкурсов федерального и международного уровней, студенты, уже внёсшие свой вклад в развитие науки, культуры и спорта республики.

