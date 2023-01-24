Актёр записал видеообращение
Заслуженный артист России Андрей Мерзликин записал видеообращение, в котором пригласил жителей Забайкальского края на свой моноспектакль «С любовью к Родине» (возрастное ограничение - 6+). Гастроли актёра начнутся в Чите 30 января. Помимо краевой столицы актёр посетит Краснокаменск, Приаргунск, Борзю, Могойтуй, Оловянную, Агинское, Нерчинск, а также Балей.
- В начале февраля я буду в замечательном, мною любимом Забайкальском крае со спектаклями. Будем рассуждать на тему любви к Родине - к тому месту, в котором мы родились и выросли. Если вам интересна эта тема - приходите. В первую очередь, каждому актёру нужна поддержка, а во-вторых, мне кажется, что тема важная и нужная, со смыслом. Но будет ещё и весело! Это уже достаточно для того, чтобы мы с вами встретились. Жду, до встречи! Уже готовлюсь! - сказал актёр.
В рамках совместного с министерством культуры и министерством образования и науки Забайкальского края проекта «Читаем со смыслом» заслуженный артист России Андрей Мерзликин покажет свой моноспектакль «С любовью к Родине»., сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Андрей Мерзликин пригласил забайкальцев на свои спектакли
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