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Работники прокуратуры Бурятия получили удостоверения общественных воспитателей

Работники прокуратуры Бурятия получили удостоверения общественных воспитателей
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Всего в республике 230 таких воспитателей

В организации прокурорского надзора введены новаторские подходы – работники прокуратуры возложили на себя персональную обязанность общественных воспитателей подростков, совершивших преступления.

На прошлой неделе председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Улан-Удэ первому заместителю прокурора республики Алексею Шевченко и работникам прокуратуры республики Денису Куренкову, Бато Саранову вручены удостоверения общественных воспитателей несовершеннолетних.



Число таких воспитателей в республике увеличилось до 230, в том числе 31 работник прокуратуры.

- Институт общественных воспитателей – одна из форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения роли общественности в воспитании детей, их законопослушном поведении, - сообщает пресс-служба прокураты Бурятии. 

прокуратура

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