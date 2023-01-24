Работники прокуратуры Бурятия получили удостоверения общественных воспитателей









В организации прокурорского надзора введены новаторские подходы – работники прокуратуры возложили на себя персональную обязанность общественных воспитателей подростков, совершивших преступления.На прошлой неделе председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Улан-Удэ первому заместителю прокурора республики Алексею Шевченко и работникам прокуратуры республики Денису Куренкову, Бато Саранову вручены удостоверения общественных воспитателей несовершеннолетних.Число таких воспитателей в республике увеличилось до 230, в том числе 31 работник прокуратуры.- Институт общественных воспитателей – одна из форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения роли общественности в воспитании детей, их законопослушном поведении, - сообщает пресс-служба прокураты Бурятии.