В Иркутске в здании кинотеатра откроют культурно-досуговый центр

Кинотеатр «Марат» долгое время кинотеатр находился в частных руках
В здании бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске в этом году отроется культурно-досуговый центр. Реконструкцию ведут по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, которое было дано во время личного приёма граждан. Работы были начаты в прошлом году. На их проведение выделено 163 млн рублей из областного и муниципального бюджетов по госпрограмме «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.
- Здание является объектом культурного наследия. Оно было построено в 30-х годах прошлого столетия и пустовало последние 20 лет. Долгое время кинотеатр находился в частных руках, сегодня все процедуры по его приобретению в муниципальную собственность пройдены. Работы идут по графику, в обновлённом здании разместится культурно-досуговый центр. Планируем, что он откроется в конце года, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Общая площадь здания бывшего кинотеатра составляет почти 3,5 тысячи квадратных метров. Сейчас завершён первый этап работ. Специалисты демонтировали отдельные конструкции, разобрали шахту лифта, лестницы, кирпичные стены, выполнили армирование полов, усилили плиты основания и колонны здания. Параллельно идёт работа над стропильной системой кровли, возведение стен и перегородок, заливка полов, монтаж системы электричества, вентиляционных коробов. Специально для маломобильных граждан в здании установят лифт и пандусы.
Во время работ особое внимание будет уделено фасаду, который представляет историческую ценность. Над входной группой специалисты восстановят утраченные скульптуры.
Завершить строительно-монтажные работы планируется в октябре. В обновлённом здании будет создан культурно-досуговый центр. В его состав войдут библиотека с книгохранилищем, картинная галерея, актовый, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий художественным творчеством (живописью, рисунком, лепкой), рукоделием, хореографией, музыкой, вокалом, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
В Иркутске в здании кинотеатра откроют культурно-досуговый центр
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