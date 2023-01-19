19 января

18 января

Популярное

В Иркутске в здании кинотеатра откроют культурно-досуговый центр

В Иркутске в здании кинотеатра откроют культурно-досуговый центр
Общество,  Фото:министерство культуры Иркутской области
Кинотеатр «Марат» долгое время кинотеатр находился в частных руках

В здании бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске в этом году отроется культурно-досуговый центр. Реконструкцию ведут по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, которое было дано во время личного приёма граждан. Работы были начаты в прошлом году. На их проведение выделено 163 млн рублей из областного и муниципального бюджетов по госпрограмме «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.

- Здание является объектом культурного наследия. Оно было построено в 30-х годах прошлого столетия и пустовало последние 20 лет. Долгое время кинотеатр находился в частных руках, сегодня все процедуры по его приобретению в муниципальную собственность пройдены. Работы идут по графику, в обновлённом здании разместится культурно-досуговый центр. Планируем, что он откроется в конце года, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Общая площадь здания бывшего кинотеатра составляет почти 3,5 тысячи квадратных метров. Сейчас завершён первый этап работ. Специалисты демонтировали отдельные конструкции, разобрали шахту лифта, лестницы, кирпичные стены, выполнили армирование полов, усилили плиты основания и колонны здания. Параллельно идёт работа над стропильной системой кровли, возведение стен и перегородок, заливка полов, монтаж системы электричества, вентиляционных коробов. Специально для маломобильных граждан в здании установят лифт и пандусы.

Во время работ особое внимание будет уделено фасаду, который представляет историческую ценность. Над входной группой специалисты восстановят утраченные скульптуры.

Завершить строительно-монтажные работы планируется в октябре. В обновлённом здании будет создан культурно-досуговый центр. В его состав войдут библиотека с книгохранилищем, картинная галерея, актовый, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий художественным творчеством (живописью, рисунком, лепкой), рукоделием, хореографией, музыкой, вокалом, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.


Иркутск кинотеатр КДЦ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Аварийные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности
Аварийные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности
Общество, 19.01.2023
В столице Иркутской области усилились морозы 
В УФСИН по Бурятии обсудили развитие добровольчества
В УФСИН по Бурятии обсудили развитие добровольчества
Общество, 19.01.2023
В ходе заседания обсудили мероприятия патриотического и волонтёрского направления
Новое оборудование поступило в ФАП в Забайкалье
Новое оборудование поступило в ФАП в Забайкалье
Общество, 19.01.2023
Ещё часть оборудования поступит в учреждение до конца января
В Улан-Удэ начался приём заявлений в загородные летние лагеря
В Улан-Удэ начался приём заявлений в загородные летние лагеря
Общество, 19.01.2023
Приём заявлений в электронной форме ведётся до 30 марта
В Улан-Удэ осуждённые привели в порядок автомобили госинспекторов
В Улан-Удэ осуждённые привели в порядок автомобили госинспекторов
Общество, 19.01.2023
Сотрудничество УФСИН и БУ «Бурприрода» будет продолжено 
Для улан-удэнских школьников провели уроки безопасности
Для улан-удэнских школьников провели уроки безопасности
Общество, 19.01.2023
Детям напомнили правила пожарной безопасности
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 46-летнего мобилизованного
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 46-летнего мобилизованного
Общество, 19.01.2023
В честь него в Закаменске устроят прощальный митинг
На севере Бурятии прошёл Байкальский рождественский фестиваль
На севере Бурятии прошёл Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 19.01.2023
Ведущие артисты оперного театра выступили перед жителями отдалённого района
Улан-удэнцев возмутила отмена автобусного маршрута №25
Улан-удэнцев возмутила отмена автобусного маршрута №25
Общество, 19.01.2023
Местные жители не ожидали, что такой удобный маршрут исчезнет
Вдовы погибших на СВО смогут получать господдержку только до нового замужества
Вдовы погибших на СВО смогут получать господдержку только до нового замужества
Общество, 19.01.2023
Они вправе рассчитывать на помощь от государства, если не вступили в повторный брак
Жителям Бурятии посоветовали налегать в морозы на жирную рыбу и сезонные фрукты
Жителям Бурятии посоветовали налегать в морозы на жирную рыбу и сезонные фрукты
Общество, 19.01.2023
Специалисты объяснили, как правильно питаться зимой
Сотрудники педколледжа из Бурятии съездили в командировку на Алтай
Сотрудники педколледжа из Бурятии съездили в командировку на Алтай
Общество, 19.01.2023
Педагогический колледж укрепляет межрегиональные партнёрские связи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^