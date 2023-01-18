Он состоится в музее
25 января Национальный музей Бурятии проведёт ежегодный благотворительный бал-маскарад.
На балу станцует 21 пара «дам и кавалеров» из Усть-Алтачейской школы-интерната и РОО родителей детей-инвалидов «Найдал» в возрасте от 12 до 17 лет. Школьники будут одеты по всем правилам - красивые бальные платья, смокинги и белые перчатки.
Бал откроет студенческий духовой оркестр под руководством преподавателя колледжа искусств Жамсо Башинова. Танцевальный коллектив «Угол зрения» проведёт мастер-класс по бальным танцам.
В зале музея будут организованы фотосессия, розыгрыши, викторина. «Дамы и кавалеры» будут водить хоровод, играть в ручеёк, танцевать, пробовать блюда в «буфетной» при этом соблюдая светский этикет.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ пройдёт детский благотворительный бал-маскарад
Общество, Фото:
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