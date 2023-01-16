Жителей Бурятии наиболее интересовали вопросы COVID-19

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Роспотребнадзор подвёл итоги работы «горячих линий» за 2022 год



В 2022 году в управлении Роспотребнадзора по Бурятии работали тематические «горячие линии» по вопросам вакцинопрофилактики, профилактики гриппа и ОРВИ, ВИЧ-инфекции, клещевого вирусного энцефалита, по вопросам, связанным с COVID-19; по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, плодоовощной продукции, мясной и рыбной продукции, хлебобулочных изделий и кондитерской продукции, качества и безопасности детских товаров; по выбору новогодних подарков, школьных принадлежностей, по организации питания в общеобразовательных организациях; по вопросам детского отдыха; по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции; по вопросам защиты прав потребителей; по предоставлению услуг такси и каршеринга; по вопросам эпидситуации за рубежом, правил безопасного поведения на отдыхе, а также прав потребителей при получении туристических услуг.



Поступило более 9920 звонков в рамках работы «горячих линий». Звонки принимались по телефонам «горячих линий» управления Роспотребнадзора, а также консультационных центров (пунктов) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии».



Наиболее популярной в 2022 году оказалась «горячая линия» по вопросам, связанным с COVID-19 – за прошлый год на неё поступило почти 3 600 телефонных звонков с вопросами следующего характера: о тестировании на новую коронавирусную инфекцию, вакцинации против COVID-19, мерах профилактики и симптомах заболевания, о действиях граждан при выявлении положительного результата на COVID-19, действиях граждан при возвращении из других стран.



Консультирование по наиболее актуальным вопросам продолжается, сообщили в пресс-службе управления.

