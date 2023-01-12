Агинский ансамбль и Усть-Ордынский театр получили звание «Заслуженного»

Коллективы удостоились награды министерства культуры РФ
Ансамбль из Агинского Бурятского округа и молодёжный театр из Усть-Ордынского Бурятского округа получили звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Соответствующий приказ подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» на 5 лет присваивается за достижения в области художественного творчества тем, кто вносит значительный вклад в развитие культурной жизни регионов России. В начале 2023 года оно было присвоено 46 любительским коллективам страны.
«Заслуженным» стал народный молодёжный театр «Гротеск» из посёлка Усть-Ордынский. Театр работает в Эхирит-Булагатском межпоселенческом центре досуга «Наран». Коллектив был создан в конце 40-х годов прошлого века. В 1960 году ему было присвоено звание «Народный». Коллектив — активный участник конкурсов и фестивалей различного уровня. В 2022 году он со спектаклем по рассказу А. Платонова стал лауреатом I степени XXII всероссийского фестиваля любительских театров «Успех».
По информации Иркутского областного дома народного творчества, сейчас в области среди любительских творческих объединений пять заслуженных коллективов народного творчества: молодёжный театр «Гротеск» и бурятский фольклорный коллектив «Худайн гол» из п. Усть-Ордынский, театр «Содружество» (г. Иркутск), театр-студия танца «Жарки» (г. Братск) и цирковой коллектив «Шари-Вари» (г. Ангарск).
Забайкальскому народному фольклорному ансамблю «Этигэл» из Агинского района Забайкалья также присвоено звание «Заслуженного коллектива народного творчества». С 2011 года объединение носит звание «Народный». Ансамбль выступает на фестивалях и принимает участие в конкурсах различного масштаба. В их репертуаре не только устный, песенный и танцевальный фольклор восточных (агинских) бурят, но и реконструкции фрагментов обрядов, молодёжных игрищ, а также календарных праздников, например, «Сагаалганай найр».
История коллектива началась в 1995 году, когда заслуженный работник культуры округа Циржимыдык Ванданова объединила творческих людей округа разных профессий и ценителей традиций бурятского народа при Агинском районном доме культуры. Она руководила ансамблем на протяжении 23 лет. С 2015 года её сменила Сэсэгма Нордопова. В 2019 году коллектив стал лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиционная культура» и получил грантовую поддержку на сумму 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Напомним, что приказом министерства звание «Заслуженный коллектив народного творчества» также присвоено народному этнографическому ансамблю «Судьбинушка» из Тарбагатайского района Бурятии.
Агинский ансамбль и Усть-Ордынский театр получили звание «Заслуженного»
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