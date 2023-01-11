Семейский ансамбль из Бурятии удостоен высшей награды среди любительских коллективов

Ему присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества»



Приказом министерства культуры России звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоено народному этнографическому ансамблю «Судьбинушка» из Тарбагатайского района Бурятии. Высокую награду получили ещё 45 любительских коллективов из регионов России.



- «Судьбинушка» – это один из ведущих коллективов народного творчества Бурятии. В 2021 году ансамбль стал лауреатом всероссийского конкурса среди любительских коллективов и получил федеральный грант 2 млн. рублей. В том же году ансамбль успешно представил культуру семейских Забайкалья на VI Всемирной фольклориаде, - рассказали в пресс-службе Республиканского центра народного творчества.



Кроме того, ансамбль «Судьбинушка» – лауреат премии им. Пятницкого, обладатель звания ЮНЕСКО «Живые сокровища», неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.



В Бурятии такое же почетное российское звание имеют два коллектива - Забайкальский народный семейский хор «Истоки» и ансамбль народного танца «Булжамуур».



Справка:



Ансамбль «Судьбинушка» был создан в 1990 году. Руководитель ансамбля – Галина Чебунина, заслуженный работник культуры Бурятии. Галина Чебунина также работает художественным руководителем Культурно-досугового центра Тарбагатайского района.



Хормейстер коллектива – Сергей Чебунин, заслуженный работник культуры Бурятии, лауреат Государственной премии «Душа России».



Коллектив исполняет народные старинные песни в семейском и казачьем распеве, духовную музыку, проводит реконструкции бытовых праздников и обрядов семейской культуры.



