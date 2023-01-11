В Улан-Удэ состоялась встреча с российской поэтессой

Общество, Фото: пресс-служба нацбиблиотеки РБ

В столицу Бурятии приезжала Анна Долгарева



10 января в Улан-Удэ состоялась творческая встреча «Фронтовая поэзия» с поэтом и военным корреспондентом Анной Долгаревой.



Журналист и стихотворец приехала из столицы Забайкальского края в Бурятию ранним утром. В этот же день она встретилась с представителями местных СМИ, а вечер провела среди ценителей своего творчества в национальной библиотеке республики.



Мероприятие привлекло большое количество зрителей. В конференц-зале библиотеки собрались люди разного возраста и профессий: деятели культуры и искусства, писатели и поэты, журналисты, служащие Вооружённых сил России и Росгвардии, школьники, студенты и пенсионеры. На протяжении почти двух часов Анна Долгарева читала гостям вечера свои стихи.



- В ходе мероприятия поэт и общественный деятель Есугей Сындуев пригласил к микрофону члена Союза писателей России Елизавету Бильтрикову, которая поприветствовала гостью строками о Байкале, а от молодых поэтов и писателей республики выступила поэтесса Елена Жамбалова, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.



По окончании основной творческой программы Анна Долгарева ответила на многочисленные вопросы гостей.



Справка



Анна Долгарева родилась в 1988 году. Член Союза писателей РФ, Союза писателей ЛНР. По первому образованию химик, по второму – политолог. По профессии журналист, в 2015-2017 годах работала военным корреспондентом в Донецкой и Луганской народных республиках. В 2019 году в сети распространилось её стихотворение, написанное к Дню космонавтики. Эти стихи принесли ей в 2019 году Григорьевскую премию и первые премии Всемирного дня поэзии и поэтического конкурса «45-й калибр».



В Москве она издала три сборника стихов. Публиковалась в журналах «Урал», «День и ночь», «Юность». Регулярно выступает с концертами в разных городах России и Донбасса. В 2021 году Анна стала победительницей всероссийской литературной премии имени Левитова в номинации авторов до 40 лет. В конце мая 2022 Долгарева стала победительницей VII всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест», а в начале июня 2022 получила приз читательских симпатий пушкинской премии «Лицей».

