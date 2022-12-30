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В Монголии восстановят древнюю столицу Каракорум

В Монголии восстановят древнюю столицу Каракорум
Общество,  Фото:pixabay.com
В настоящее время город является центром сомона Хархорин аймака Уверхангай

29 декабря в Монголии отметили День восстановления национальной свободы и независимости. В этот день президент страны Ухнаагийн Хурэлсух издал указ, предписывающий правительству восстановить древнюю столицу Монгольской империи Каракорум (Харахорин, Хархорум).

- Целью указа является создание здоровых и безопасных условий жизни для граждан, расширение доступа к основным социальным услугам, децентрализация населения, обеспечение сбалансированного развития регионов, укрепление ценного наследия государства и восстановление его истории и культуры, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

В рамках указа будут проделаны следующие работы. Будет изучен вопрос создания города Каракорум в долине реки Орхон, в котором отражены современные решения, не наносящие вреда окружающей среде. Также будет проведены исследования в установленном законом порядке, подготовлен проект для представления в Великом государственном хурале. Кроме этого, будет разработан генеральный план развития Каракорума, дорог, электроснабжения, водоснабжения и инженерной инфраструктуры в соответствии с мировыми городскими тенденциями, монгольским ландшафтом, историей и культурой.

В соответствии с политикой и планированием новых городов правительству Монголии было поручено провести правовые реформы в области городского развития и улучшения городской правовой среды. В указе глава государства также призвал граждан, предприятия и организации взять на себя руководящую роль в восстановлении древней столицы Монгольской империи, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монголия история строительство города

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