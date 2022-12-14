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В Улан-Удэ через суд возместят расходы на генетическое обследование ребёнка

В Улан-Удэ через суд возместят расходы на генетическое обследование ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com.
Соответствующее решение принял суд

Мать ребёнка-инвалида обратилась в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ.

Выяснилось, что ребёнку женщины рекомендовано проведение двух генетических исследований для постановки точного диагноза и правильного подбора лекарственных препаратов. За счёт средств семьи проведено одно из обследований несовершеннолетнего.

- Прокурор района, полагая, что оплата исследований должна быть осуществлена из средств республиканского бюджета, обратился в суд к министерству здравоохранения республики о взыскании затрат на проведение исследования в размере 45,5 тыс. рублей и обязании осуществить финансовое обеспечение другого генетического обследования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Районный суд частично удовлетворил требования прокурора. С ответчика взысканы понесённые расходы, в оплате второго исследования отказано.

Судебное решение пересмотрено судом апелляционной инстанции. Верховный суд Бурятии исковые требования прокурора удовлетворил.
прокуратура

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