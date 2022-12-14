Соответствующее решение принял суд
Мать ребёнка-инвалида обратилась в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ.
Выяснилось, что ребёнку женщины рекомендовано проведение двух генетических исследований для постановки точного диагноза и правильного подбора лекарственных препаратов. За счёт средств семьи проведено одно из обследований несовершеннолетнего.
- Прокурор района, полагая, что оплата исследований должна быть осуществлена из средств республиканского бюджета, обратился в суд к министерству здравоохранения республики о взыскании затрат на проведение исследования в размере 45,5 тыс. рублей и обязании осуществить финансовое обеспечение другого генетического обследования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Районный суд частично удовлетворил требования прокурора. С ответчика взысканы понесённые расходы, в оплате второго исследования отказано.
Судебное решение пересмотрено судом апелляционной инстанции. Верховный суд Бурятии исковые требования прокурора удовлетворил.
В Улан-Удэ через суд возместят расходы на генетическое обследование ребёнка
Общество, Фото:
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