В школах в Бурятии отменяют новогодние чаепития

Однако детям разрешили вручить сладкие подарки





Жители пригородного Заиграевского района Бурятии сообщили, что в местных школах запретили новогодние подарки и чаепития в классах. Родители возмущены, что их детей опять лишили самого главного праздника.- Два года подряд всё из-за пандемии (коронавируса) было ограничено, теперь – вообще не понятно в связи с чем. Возмущению нет предела! К кому обратиться? В нашем классе подарки уже закуплены. И что нам делать? И как Дед Мороз без подарков? Как это объяснить детям, которые ещё верят в сказку? – поинтересовались они.Начальник районного управления образования Анна Шурыгина сослалась на приказ РУО № 370/1 от 24 ноября в рамках исполнения письма республиканского управления Роспотребнадзора, согласно которому «несанкционированные коллективные чаепития в дошкольных и общеобразовательных организациях не допускаются».- Однако вручение сладких новогодних подарков разрешено при условии, что вся продукция сертифицирована, – цитирует Анну Шурыгину вайбер-группе «Заиграево-инфо. 24/7».А джидинцев обеспокоило, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в районе не состоятся запланированные ранее концерты. Однако в райотделе Роспотребнадзора заявили, что отменять их не будут. И напомнили, что в республике порекомендовали ограничить только массовые мероприятия в детских образовательных учреждениях.- С учётом складывающейся эпидситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 и для предупреждения их широкого распространения санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Бурятии ввела дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия в период эпидподъёма, – напомнили в Роспотребнадзоре. – Других ограничений, касающихся проведения массовых мероприятий, на сегодняшний день нет.